ППО збила на Одещині всі сім "шахедів" – фото уламків дрона

Унаслідок вибуху під час падіння збитого дрона пошкоджено скління навчального закладу, люди не постраждали

Полювання на "шахедів" (Фото: Facebook Анатолій Штефан)

Ввечері 22 грудня українські захисники знищили всі сім російських дронів-камікадзе типу Shahed-136, котрими окупанти атакували Одеську область. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Всі сім ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони", – пише відомство.

Унаслідок вибуху під час падіння збитого безпілотника ударна хвиля пошкодила скління одного з навчальних закладів в Одеському районі; люди не постраждали, зазначили військові.

"Підступний ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою", – підсумували в ОК "Південь".

Відомство додало фото уламків знищеного "шахеда" (Росіяни маркують їх як "Герань-2"):

У ніч проти 22 грудня російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed: є руйнування у Солом'янському та Дарницькому районах.

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