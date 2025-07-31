ПВО усиливают добровольцами. На эксперимент откликаются мужчины 60+ и экс-военные

Присоединиться к новым формированиям могут только украинцы, которые не подлежат мобилизации. Защита неба может сочетаться с основной работой

Иллюстративное фото: Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО

За первый месяц действия экспериментального проекта по привлечению к противовоздушной обороне добровольцев, которые по разным причинам не состоят на воинском учете, в Вооруженные Силы Украины обратились около 300 кандидатов. Об этом LIGA.net сообщили в ВСУ в ответ на запрос.

"На "горячую линию" Сил территориальной обороны ВСУ поступило около 300 информационных запросов граждан о возможности вступления в группы противовоздушной обороны", – сообщили военные.

Среди обратившихся женщин не было. Подавляющее большинство претендентов – это мужчины старше 60 лет или бывшие военнослужащие, уволившиеся со службы и исключенные из воинского учета.

Добровольцы могут совмещать службу в ППО с обычной работой.

"Действующая нормативно-правовая база не предусматривает освобождение граждан, заключивших контракт добровольца территориальной обороны, от основной работы", – пояснили в ВСУ.

В то же время на участников экспериментального проекта распространяется действие закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей – он предусматривает ряд льгот, статус участника боевых действий, выплаты семье в случае гибели и так далее.

Экспериментальный проект начали реализовывать 11 июня, чтобы усилить ПВО "подготовленными и мотивированными гражданами в условиях растущей активности врага".

К участию в проекте допускаются граждане Украины старше 18 лет, проживающие на территории общины, где действует добровольческое формирование территориальной обороны (ДФТГ), прошедшие медицинский, профессиональный и психологический отбор и не подлежащие мобилизации.

Для присоединения к группам противовоздушной обороны доброволец должен сначала стать членом ДФТГ (Добровольной территориальной громады). С добровольцем ДФТГ заключается контракт сроком на три года.