ППО посилюють добровольцями. На експеримент відгукуються чоловіки 60+ та ексвійськові

Долучитися до нових формувань можуть лише українці, які не підлягають мобілізації. Захист неба можна поєднувати із основною робою

Ілюстративне фото: Анатолій Шкинев, 108 окрема бригада сил ТрО

За перший місяць дії експериментального проєкту про залучення до протиповітряної оборони добровольців, які з різних причин не перебувають на військовому обліку, до Збройних Сил України звернулися близько 300 кандидатів. Про це LIGA.net повідомили в ЗСУ у відповідь на запит.

"На "гарячу лінію" Сил територіальної оборони ЗСУ надійшло близько 300 інформаційних запитів громадян щодо можливості вступу до груп протиповітряної оборони", – повідомили військові.

Серед тих, хто звернувся, жінок не було. Переважна більшість претендентів – це чоловіки старше 60 років або колишні військовослужбовці, які звільнилися з військової служби та були виключені з військового обліку.

Службу у ППО добровольці можуть поєднувати із звичайною роботою.

"Чинна нормативно-правова база не передбачає звільнення громадян, які уклали контракт добровольця ТрО, з основного місця роботи", – пояснили в ЗСУ.

Водночас на учасників експериментального проєкту поширюється дія закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей – він передбачає низку пільг, статус учасника бойових дій, виплати родині у разі загибелі тощо.

Експериментальний проєкт почали реалізовувати 11 червня, щоб посилити ППО "підготовленими і вмотивованими громадянами в умовах зростальної активності ворога".

До проєкту мають право долучитися громадяни України старше 18 років, які живуть на території громади, де діє добровольче формування (ДФТГ), пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і не підлягають мобілізації.

Для долучення до груп протиповітряної оборони доброволець має спочатку стати членом ДФТГ. Укладається контракт добровольця ДФТГ строком на три роки.