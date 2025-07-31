ППО посилюють добровольцями. На експеримент відгукуються чоловіки 60+ та ексвійськові
За перший місяць дії експериментального проєкту про залучення до протиповітряної оборони добровольців, які з різних причин не перебувають на військовому обліку, до Збройних Сил України звернулися близько 300 кандидатів. Про це LIGA.net повідомили в ЗСУ у відповідь на запит.
"На "гарячу лінію" Сил територіальної оборони ЗСУ надійшло близько 300 інформаційних запитів громадян щодо можливості вступу до груп протиповітряної оборони", – повідомили військові.
Серед тих, хто звернувся, жінок не було. Переважна більшість претендентів – це чоловіки старше 60 років або колишні військовослужбовці, які звільнилися з військової служби та були виключені з військового обліку.
Службу у ППО добровольці можуть поєднувати із звичайною роботою.
"Чинна нормативно-правова база не передбачає звільнення громадян, які уклали контракт добровольця ТрО, з основного місця роботи", – пояснили в ЗСУ.
Водночас на учасників експериментального проєкту поширюється дія закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей – він передбачає низку пільг, статус учасника бойових дій, виплати родині у разі загибелі тощо.
Експериментальний проєкт почали реалізовувати 11 червня, щоб посилити ППО "підготовленими і вмотивованими громадянами в умовах зростальної активності ворога".
До проєкту мають право долучитися громадяни України старше 18 років, які живуть на території громади, де діє добровольче формування (ДФТГ), пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і не підлягають мобілізації.
Для долучення до груп протиповітряної оборони доброволець має спочатку стати членом ДФТГ. Укладається контракт добровольця ДФТГ строком на три роки.
- Наразі ефективність мобільних вогневих груп знизилась на тлі зміни тактики російських обстрілів. Проте масштабувати використання дронів-перехоплювачів, які краще працюють по "шахедах", не так просто.
- До того ж, Росія вже використовує для атак реактивні БпЛА і почала впроваджувати технології, які дозволяють "шахедам" ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів.
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