Пять главных новостей Украины и мира на 23:00 25 декабря
- Россия массированно атакует энергетику: в Украине вводят отключение света. Утром в среду, 25 декабря, в Украине ввели отключение света из-за массированной ракетно-дроновой атаки. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
- В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный – видео. В среду, 25 декабря, в городе Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, летевший из столицы Азербайджана в российский Грозный. Об этом сообщило казахстанское медиа Tengrinews и обнародовало видео падения лайнера.
- С 1 января ФОП будут платить повышенные налоги, Зеленский подписал закон. Владимир Зеленский подписал закон, переносящий повышение военного сбора для ФОП и юридических лиц на едином налоге на 1 января 2025 года. Об этом говорится в карточке закона №9319.
- Законопроект о "полном литре или килограмме" сегодня зарегистрирован в Верховной Раде. 25 декабря Верховная Рада зарегистрировала под №12358 проект изменений в Закон "О защите прав потребителей". В нем говорится об "совершенствовании информирования потребителей о ценах на товары с целью имплементации Директивы 98/6/ЕС Европейского парламента и Европейского совета".
- ДБР: Одесский экс-военком планировал сбежать после выхода из СИЗО, он задержан – видео. Сотрудники Госбюро расследований задержали экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования после внесения залога в 39,364 млн грн. Появилась информация, что он планирует скрыться за границу.
Читайте также тексты дня:
Крупнейшие гонорары в истории бокса: Усик против Фьюри и другие рекорды
Клиент "Газпрома". Зачем Фицо ездил в Путин и почему требует транзита газа через Украину
У Газпрома теперь нет шансов выжить. Вот что об этом свидетельствует
Конец русского "космобесия". Мы еще увидим мольбы к американцам не топить МКС
Следует ли употреблять слово "включая": простые альтернативы для сложных конструкций
Ездит-стреляет. Станет ли заказана Украиной САУ RCH 155 будущим артиллерии
Не европейская захолустье, а аграрная супердержава и инновационный хаб. Что еще мир узнал об Украине