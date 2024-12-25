ДБР: Одесский экс-военком планировал сбежать после выхода из СИЗО, он задержан – видео

Имущество за границей и элитные автомобили эксвойсккома передали в управление АРМА

Задержание экс-военном (Фото: ГБР)

Сотрудники Госбюро расследований задержали экс-главу Одесского областного территориального центра комплектования после внесения залога в 39,364 млн грн. Появилась информация, что он планирует сбежать за границу.

Имя экс-военкома в ГБР не называют, но, вероятнее всего, речь идет о Евгении Борисове.

Экс-военкома задержали 25 декабря и сообщили о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений, в частности:

→ организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период;

→ организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа.

В ГБР отметили, что задержанный оформил небоевую травму как связанную с защитой родины. Хотя она была получена даже не во время исполнения служебных обязанностей, отметили правоохранители.

На основании ошибочного решения служебной проверки и заключения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) мужчине безосновательно насчитали 165 480 грн вознаграждения в период апрель-июнь 2022 года.

В рамках другого уголовного производства суд передал недвижимость в Италии в распоряжение Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Речь идет о доме в курортном городе Марбелья площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис 223,9 "квадрата" за 510 000 евро. Дом был оформлен на мать, а офис – на жену экс-военкома.

Также АРМА передано три авто на общую сумму 14,3 млн грн: Mercedes-Benz EQV за 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG за 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser 200 по стоимости 3 млн грн. Отмечается, что машинами владели жена, мать и теща подозреваемого.