ДБР: Одесский экс-военком планировал сбежать после выхода из СИЗО, он задержан – видео
Сотрудники Госбюро расследований задержали экс-главу Одесского областного территориального центра комплектования после внесения залога в 39,364 млн грн. Появилась информация, что он планирует сбежать за границу.
Имя экс-военкома в ГБР не называют, но, вероятнее всего, речь идет о Евгении Борисове.
Экс-военкома задержали 25 декабря и сообщили о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений, в частности:
→ организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период;
→ организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа.
В ГБР отметили, что задержанный оформил небоевую травму как связанную с защитой родины. Хотя она была получена даже не во время исполнения служебных обязанностей, отметили правоохранители.
На основании ошибочного решения служебной проверки и заключения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) мужчине безосновательно насчитали 165 480 грн вознаграждения в период апрель-июнь 2022 года.
В рамках другого уголовного производства суд передал недвижимость в Италии в распоряжение Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Речь идет о доме в курортном городе Марбелья площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис 223,9 "квадрата" за 510 000 евро. Дом был оформлен на мать, а офис – на жену экс-военкома.
Также АРМА передано три авто на общую сумму 14,3 млн грн: Mercedes-Benz EQV за 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG за 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser 200 по стоимости 3 млн грн. Отмечается, что машинами владели жена, мать и теща подозреваемого.
- 22 июля 2023 года ГБР сообщил Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн. Задержали его 24 июля – правоохранители утверждали, что он пытался скрыться от следствия, меняя номера телефонов, авто и местонахождение. 25 июля Борисов был арестован с правом внесения залога в 150 млн грн.
- 28 мая 2024 года после того, как за Борисова внесли залог в 12 млн грн, его задержали и сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн. По этой статье ему грозит до 12 лет тюрьмы, по другим обвинениям – до десяти.
- 30 мая Борисов был арестован на два месяца по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем. Альтернатива – залог в 140 млн. грн.
- 11 июля 2024 года сообщалось, что Борисов предстанет перед судом. Он ездил отдыхать в Испанию вместо службы.