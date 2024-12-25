ДБР: Одеський ексвійськком планував втекти після виходу із СІЗО, його затримано – відео

Майно за кордоном та елітні авто ексвійськкома передали в управління АРМА

Затримання екс-військкома (Фото: ДБР)

Працівники Держбюро розслідувань затримали екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування після внесення застави у 39,364 млн грн. З'явилася інформація, що він планує втекти за кордон.

Ім'я ексвійськкома у ДБР не називають, але, ймовірніше, йдеться про Євгена Борисова.

Ексвійськкома затримали 25 грудня та повідомили про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, зокрема:

→ організація перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період;

→ організація складання та видання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

У ДБР зазначили, що затриманий оформив небойову травму як таку, що пов’язана із захистом Батьківщини. Хоча отримана вона була навіть не під час виконання службових обов’язків, зазначили правоохоронці.

На підставі хибного рішення службової перевірки та висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) чоловіку безпідставно нарахували 165 480 грн винагороди у період квітень-червень 2022 року.

У межах іншого кримінального провадження суд передав нерухомість в Італії у розпорядження Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Йдеться про будинок у курортному місті Марбелья площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс 223,9 квадрата за 510 000 євро. Будинок був оформлений на матір, а офіс – на дружину ексвійськкома.

Також АРМА передано три авто на загальну суму 14,3 млн грн: Mercedes-Benz EQV за 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG за 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 вартістю 3 млн грн. Зазначається, що автівками володіли дружина, матір і теща підозрюваного.