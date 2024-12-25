П'ять головних новин України та світу на 23:00 25 грудня
- Росія масовано атакує енергетику: в Україні запроваджують відключення світла. Уранці в середу, 25 грудня, в Україні запровадили відключення світла через масовану ракетно-дронову атаку. Про це повідомила пресслужба Укренерго.
- У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів із Баку до Грозного – відео. У середу, 25 грудня, у місті Актау в Казахстані зазнав катастрофи пасажирський літак, що летів зі столиці Азербайджану до російського Грозного. Про це повідомило казахстанське медіа Tengrinews і оприлюднило відео падіння лайнера.
- З 1 січня ФОПи сплачуватимуть підвищені податки, Зеленський підписав закон. Володимир Зеленський підписав закон, що переносить підвищення військового збору для ФОПів та юридичних осіб на єдиному податку на 1 січня 2025 року. Про це йдеться в картці закону № 9319.
- Законопроєкт про "повний літр або кілограм" сьогодні зареєстрований у Верховній Раді. 25 грудня Верховна Рада зареєструвала під №12358 проєкт змін до Закону "Про захист прав споживачів". У ньому йдеться про "вдосконалення інформування споживачів про ціни на товари з метою імплементації Директиви 98/6/ЄС Європейського парламенту та Європейської ради".
- ДБР: Одеський ексвійськком планував втекти після виходу із СІЗО, його затримано – відео. Працівники Держбюро розслідувань затримали екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування після внесення застави у 39,364 млн грн. З'явилася інформація, що він планує втекти за кордон.
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