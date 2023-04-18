Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 18 апреля

1. Сырский: Россиян разбили под Кременной и Купянском. Бахмут уничтожается, но тормозит врага

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте украинские воины наносят россиянам ощутимые потери и тормозят их наступление. Также враг был остановлен на Купянском и Лиманском направлениях.

2. Египет "передумал" снабжать боеприпасами Россию и теперь делает снаряды для Украины — WP

Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона утверждает, что Египет, который ранее якобы планировал продать россиянам реактивные снаряды для РСЗО, "после дипломатического наступления Вашингтона" одобрил производство боеприпасов для Сил обороны Украины.

3. Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке – видео

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки "Донецк" по ситуации, пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

4. В Ивано-Франковской области в в/ч НГУ офицер избил срочника. Детали инцидента – видео

В сети распространяется видео избиения офицером Национальной гвардии солдата-срочника в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. По этому факту, как рассказали LIGA.net в пресс-службе Западного территориального управления НГУ, уже начали служебное расследование.

5. Пропавшими без вести считаются более 7000 воинов, большинство в плену РФ – уполномоченный

На сегодняшний день пропавшими без вести считаются чуть более 7000 украинских военнослужащих, из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов, сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

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Сергій Бережний

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