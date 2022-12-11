Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 декабря
1. Джонсон призвал дать Украине ATACMS и истребители, чтобы война закончилась в 2023 году
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал колонку для The Wall Street Journal, в которой призвал Запад не бояться эскалации и наконец дать Украине ракеты большой дальности и истребители.
2. Австралия присоединилась к санкциям против производителя иранских дронов Shahed
Австралия 10 декабря присоединилась к санкциям против иранской компании Shahed Aviation Industries, производящей беспилотные летательные аппараты для России и таким образом поддерживающей ее агрессию против Украины.
3. Херсоноблэнерго попало под российский обстрел: уничтожены три автомобиля – фото
Гаражные помещения АО "Херсоноблэнерго" в ночь на 11 декабря попали под российские обстрелы, сообщили глава обладминистрации Ярослав Янушевич и Херсонский городской совет.
4. Россияне начали запускать "шахеды" с Азовского моря
Российские войска во время последних атак запускали дроны-камикадзе Shahed-136 по Украине из акватории Азовского моря, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
5. Ответственность за преступления понесут все: от исполнителей до Путина – МИД Британии
Российский диктатор Владимир Путин неизбежно понесет ответственность за развязанную в Украине войну наряду с виновными в совершении военных преступлений. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
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