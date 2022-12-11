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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 декабря

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 декабря - Фото
Дрон Shahed-136 (Герань-2), сбитый под Купянском (фото – Mil.gov.ua)

1. Джонсон призвал дать Украине ATACMS и истребители, чтобы война закончилась в 2023 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал колонку для The Wall Street Journal, в которой призвал Запад не бояться эскалации и наконец дать Украине ракеты большой дальности и истребители.

2. Австралия присоединилась к санкциям против производителя иранских дронов Shahed

Австралия 10 декабря присоединилась к санкциям против иранской компании Shahed Aviation Industries, производящей беспилотные летательные аппараты для России и таким образом поддерживающей ее агрессию против Украины.

3. Херсоноблэнерго попало под российский обстрел: уничтожены три автомобиля – фото

Гаражные помещения АО "Херсоноблэнерго" в ночь на 11 декабря попали под российские обстрелы, сообщили глава обладминистрации Ярослав Янушевич и Херсонский городской совет.

4. Россияне начали запускать "шахеды" с Азовского моря

Российские войска во время последних атак запускали дроны-камикадзе Shahed-136 по Украине из акватории Азовского моря, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

5. Ответственность за преступления понесут все: от исполнителей до Путина – МИД Британии

Российский диктатор Владимир Путин неизбежно понесет ответственность за развязанную в Украине войну наряду с виновными в совершении военных преступлений. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

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Сергій Бережний
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