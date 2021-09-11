Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 сентября

1. ЕРМАК: РОССИЯ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 КАК ОРУЖИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Ермак привел данные биржи IC Future, по которым в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ по индексу TTF превысила $700 за 1000 кубометров. На максимуме цена мегаватт-часа достигала 57,25 евро (подробнее).

2. ДАНИЛОВ: СНБО БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛО "БАНКОПАДА" 2014-2017 ГОДОВ. Аппарат Совета нацбезопасности и обороны рассмотрит дело о массовом выводе из рынка банков во время банковского кризиса 2014-2017 годов (подробнее).

3. КАБМИН ЛИКВИДИРУЕТ ГАСИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ – МИНИСТР ЧЕРНЫШОВ. Кабинет министров ликвидирует Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) на следующей неделе, 15 сентября (подробнее).

4. ОТСТАВКА ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА НАФТОГАЗА: ГОСДЕП США ПРИЗВАЛ ПОМЕНЯТЬ ГЛАВУ НАК. Соединенные штаты Америки призывают Украину обновить состав наблюдательного совета и руководителя НАК "Нафтогаз Украины" (подробнее).

5. БОЕВИКИ НА ДОНБАССЕ АКТИВИЗИРОВАЛИ ОБСТРЕЛЫ: РАНЕНЫ ВОСЬМЕРО УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ. С начала суток, 11 сентября, российские наемники на Донбассе уже десять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, восемь – ранены, еще два человека получили боевые травмы (подробнее).

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Вадим Ребрина

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