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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 января

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 января - Фото
ВСУ под Бахмутом (фото – ЕРА)

1. Соледар. ССО заявили об уничтожении более 100 оккупантов – видео ударов артиллерии. Операторы ССО выявили скопление врага на нескольких участках. На них направили артиллерию, а также на одном из участков – ракету "Точка-У" (подробнее).

2. Съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия. Сделан еще один шаг судебной реформы: съезд судей 12 января разблокировал работу Высшего совета правосудия, избрав восемь из восьми членов этой структуры (подробнее).

3. МИД опроверг сообщение, что Беларусь избежала части санкций, "потому что Украина просила". Брюссельский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк утверждает, что украинские власти якобы просили союзников в ЕС не внедрять новые санкции против Беларуси – и потому их не было в последних пакетах ограничительных мер ЕС против РФ. В МИД заявили, что это не соответствует действительности (подробнее).

4. Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине – вице-канцлер ФРГ. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не должна мешать другим странам передавать танки Leopard 2 Украине, даже если не делает этого сама (подробнее).

5. Зеленский после заседания Ставки: Защитников Бахмута и Соледара обеспечим всем необходимым. По результатам заседания Ставки Зеленский заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно (подробнее).

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Оксана Житнюк
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