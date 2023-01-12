Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 января

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2. Съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия. Сделан еще один шаг судебной реформы: съезд судей 12 января разблокировал работу Высшего совета правосудия, избрав восемь из восьми членов этой структуры (подробнее).

3. МИД опроверг сообщение, что Беларусь избежала части санкций, "потому что Украина просила". Брюссельский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк утверждает, что украинские власти якобы просили союзников в ЕС не внедрять новые санкции против Беларуси – и потому их не было в последних пакетах ограничительных мер ЕС против РФ. В МИД заявили, что это не соответствует действительности (подробнее).

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5. Зеленский после заседания Ставки: Защитников Бахмута и Соледара обеспечим всем необходимым. По результатам заседания Ставки Зеленский заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно (подробнее).

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Оксана Житнюк

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