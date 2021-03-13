Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 13 марта

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ БОЛЕЕ 13 000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, БОЛЬШЕ ВСЕГО – В КИЕВЕ. Вчера, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 946), больше всего – в Киеве (1049 случаев COVID-19 за сутки) (подробнее).

2. В МИНЭНЕРГО РАССКАЗАЛИ, ЧТО БУДЕТ С ЦЕНОЙ НА ГАЗ С АПРЕЛЯ. Министерство энергетики Украины не планирует продлять действие граничной цены на газ в 6,99 грн/куб после 31 марта (подробнее).

3. ДЕЛО ПРИВАТБАНКА. СУД АРЕСТОВАЛ $3 МЛН НА СЧЕТУ ВЛАДИМИРА ЯЦЕНКО И РЯД ЕГО АКТИВОВ – ЦПК. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала имущество лица, с которым проживает, но не находится в браке бывший топ-менеджер АО "ПриватБанк". Такое решение суд принял 12 марта (подробнее).

4. В КАЗАХСТАНЕ ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ, ДВА ЧЕЛОВЕКА ВЫЖИЛИ: ВИДЕО. В Алматы во время аварийной посадки потерпел крушение самолет Ан-26 погранслужбы. Из шести находившихся на борту людей четверо погибли, двое доставлены в больницу (подробнее).

5. СЛУГА НАРОДА СОЗДАЛА НОВЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН ПАРТИИ: ВОШЛИ 4 МИНИСТРА, ВОЗГЛАВИЛ АРАХАМИЯ. Сегодня на съезде Слуги народа был создан новый руководящий орган партии – политсовет, в который вошли четыре министра и ряд нардепов. Возглавил совет глава парламентской фракции СН Давид Арахамия (подробнее).

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Вадим Ребрина

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