Коронавирус. В Украине более 13 000 новых заболевших, больше всего – в Киеве

Вчера, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 946), больше всего – в Киеве (1049 случаев COVID-19 за сутки). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также высокая заболеваемость зафиксирована в Житомирской (971 инфицированный за сутки), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

За сутки умерли 243 больных COVID-19 (днем ранее – 230), выздоровели 4897 пациентов (4630), были госпитализированы – 3967 (3843).

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Сделано 99 270 тестов на коронавирус (100 718). Методом ПЦР – 46 361 (46 396), ИФА – 18 658 (18 342), экспресс-тестов на антиген – 34 251 (35 980).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 451 744 случая коронавируса, умерли 28 158 пациентов, выздоровели – 1 219 773.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1049 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 896);

Винницкая область – 933 (940);

Волынская – 261 (272);

Днепропетровская – 693 (665);

Донецкая – 464 (499);

Житомирская – 971 (1310);

Закарпатская – 625 (568);

Запорожская – 345 (272);

Ивано-Франковская – 719 (695);

Киевская – 913 (697);

Кировоградская – 84 (78);

Луганская – 91 (111);

Львовская – 879 (704);

Николаевская – 378 (358);

Одесская – 767 (757);

Полтавская – 244 (304);

Ровенская – 380 (269);

Сумская – 275 (431);

Тернопольская – 399 (566);

Харьковская – 837 (688);

Херсонская – 84 (87);

Хмельницкая – 605 (491);

Черкасская – 313 (338);

Черновицкая – 625 (658);

Черниговская – 342 (292).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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