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Коронавирус. В Украине более 13 000 новых заболевших, больше всего – в Киеве

13.03.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине более 13 000 новых заболевших, больше всего – в Киеве - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 12 946), больше всего – в Киеве (1049 случаев COVID-19 за сутки). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также высокая заболеваемость зафиксирована в Житомирской (971 инфицированный за сутки), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

За сутки умерли 243 больных COVID-19 (днем ранее – 230), выздоровели 4897 пациентов (4630), были госпитализированы – 3967 (3843).

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Сделано 99 270 тестов на коронавирус (100 718). Методом ПЦР – 46 361 (46 396), ИФА – 18 658 (18 342), экспресс-тестов на антиген – 34 251 (35 980).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 451 744 случая коронавируса, умерли 28 158 пациентов, выздоровели – 1 219 773.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1049 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 896);
Винницкая область – 933 (940);
Волынская – 261 (272);
Днепропетровская – 693 (665);
Донецкая – 464 (499);
Житомирская – 971 (1310);
Закарпатская – 625 (568);
Запорожская – 345 (272);
Ивано-Франковская – 719 (695);
Киевская – 913 (697);
Кировоградская – 84 (78);
Луганская – 91 (111);
Львовская – 879 (704);
Николаевская – 378 (358);
Одесская – 767 (757);
Полтавская – 244 (304);
Ровенская – 380 (269);
Сумская – 275 (431);
Тернопольская – 399 (566);
Харьковская – 837 (688);
Херсонская – 84 (87);
Хмельницкая – 605 (491);
Черкасская – 313 (338);
Черновицкая – 625 (658);
Черниговская – 342 (292).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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