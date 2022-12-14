Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 декабря

1. РОССИЯ АТАКОВАЛА ДРОНАМИ КИЕВ, СИЛЫ ПВО СБИЛИ ИХ ВСЕ. Утром украинские защитники сбили над Киевом и областью 13 иранских дронов-камикадзе – все выпущенные Россией. (подробнее)

2. СИЛЫ ОБОРОНЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ РЕКОРДНОЕ В ДЕКАБРЕ СУТОЧНОЕ ЧИСЛО ОККУПАНТОВ. За сутки 13 декабря ВСУ уничтожили приблизительно 740 человек личного состава врага, вывели из строя или захватили четыре танка, семь бронемашин, 13 единиц автотехники/автоцистерн. (подробнее)

3. ИЗ ПЛЕНА ВЕРНУЛИСЬ 64 БОЙЦА, ЗАЩИЩАВШИХ ВОСТОК. Домой вернулись 64 бойца Сил обороны Украины, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях, в том числе за Бахмут, Соледар и Зайцево: офицеры, рядовые и сержанты. (подробнее)

4. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ПОСЛЕДНИЙ В ЭТОМ ГОДУ ТРАНШ МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОТ ЕС. Общее финансирование по этой программе составило 5 млрд евро. Сегодня поступило 500 млн евро. (подробнее)

5. УКРАИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ САХАРОВА. Европарламент наградил украинцев и президента Владимира Зеленского премией Сахарова за свободу мнения. Во время выступления Зеленский заявил, что Силы обороны победят российских оккупантов "так, чтобы никогда снова не было попыток лишить Европу Украины и свободы". (подробнее)

Наталія Медведєва

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