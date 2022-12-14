Силы обороны ликвидировали вчера рекордное в декабре суточное число оккупантов – сводка
По состоянию на утро 14 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 96 000 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили четыре танка, семь бронемашин, 13 единиц автотехники/автоцистерн. Также 13 декабря уничтожено приблизительно 740 человек личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 13 декабря включительно:
личного состава — около 96 000 человек (+740 за прошедшие сутки);
танков — 2970 (+4);
боевых бронированных машин — 5947 (+7);
артиллерийских систем — 1931 (-);
РСЗО — 404 (-);
средств ПВО — 211 (-);
самолетов — 281 (-);
вертолетов — 264 (-);
автотехники и автоцистерн — 4562 (+13);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 (-);
спецтехники — 171 (+1);
крылатых ракет — 592 (-).
- 12 декабря россияне не потеряли ни танка, но лишись многих пусковых РСЗО.
- С утра 14 декабря россияне атаковали Киев дронами-камикадзе — их все сбили.
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