Силы обороны ликвидировали вчера рекордное в декабре суточное число оккупантов – сводка

По состоянию на утро 14 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 96 000 военнослужащих ВС РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили четыре танка, семь бронемашин, 13 единиц автотехники/автоцистерн. Также 13 декабря уничтожено приблизительно 740 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 13 декабря включительно:

личного состава — около 96 000 человек (+740 за прошедшие сутки);

танков — 2970 (+4);

боевых бронированных машин — 5947 (+7);

артиллерийских систем — 1931 (-);

РСЗО — 404 (-);

средств ПВО — 211 (-);

самолетов — 281 (-);

вертолетов — 264 (-);

автотехники и автоцистерн — 4562 (+13);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 (-);

спецтехники — ​​171 (+1);

крылатых ракет — 592 (-).

Читайте также: "НАТО еще не подъехало". Зеленский рассказал анекдот про одесских евреев и войну против РФ

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.