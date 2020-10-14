Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 14 октября

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1. СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ. Президент Зеленский поздравил военных и выразил надежду, что тишина на Донбассе будет постоянной (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ПЕРВЫЙ ВОПРОС ВСЕУКРАИНСКОГО ОПРОСА 25 ОКТЯБРЯ. Украинцев спросят, нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах (подробнее).

3. ПОД САНКЦИИ ЕВРОСОЮЗА ЗА ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО ПОПАДЕТ ДИРЕКТОР ФСБ. По информации NYT, кроме Бортникова в санкционный список могут войти замглавы администрации Путина Кириенко, полпред Путина в Сибири Меняйло и еще трое чиновников (подробнее).

4. АРМЕНИЯ ПРИЗНАЛА, ЧТО ЕЕ ВОЙСКА ОТСТУПИЛИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ. Премьер-министр страны Пашинян назвал ситуацию очень сложной, но настаивает, что азербайджанское наступление провалилось (подробнее).

5. КАБМИН ОДОБРИЛ НОВОЕ ВОЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ТУРЦИЕЙ. Оно позволит начать сотрудничество по более чем 20 новым направлениям (подробнее).

6. APPLE ПРЕДСТАВИЛА IPHONE 12. У него есть поддержка 5G, OLED-экран и новый процессор (подробнее).

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Денис Юдин

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