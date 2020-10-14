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Санкции за отравление Навального: в списке директор ФСБ и заместители Шойгу – NYT

14.10.2020, 18:53
Санкции за отравление Навального: в списке директор ФСБ и заместители Шойгу – NYT - Фото
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Шестерым российским чиновникам, среди которых Александр Бортников и Сергей Кириенко, запретят въезд в Евросоюз и заморозят активы

Европейский союз наложит санкции на шестерых высокопоставленных российских чиновников из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом со ссылкой на трех европейских чиновников сообщает New York Times.

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В санкционный список войдут:

– директор ФСБ РФ Александр Бортников;

– первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко;

– начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин;

– полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

– заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

В ЕС считают, что эти чиновники обладали непосредственным знанием об отравлении Навального или были вовлечены в планирование атаки. Им запретят въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены.

Также под санкции попадет Российский государственный исследовательский институт органической химии и технологии, в котором, по информации западных спецслужб, разработали и произвели нервно-паралитический яд "Новичок".

  • 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
  • 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что оппозиционера отравили боевым ядом "Новичок".
  • 5 октября, ОЗХО передала Германии отчет, где подтвердила отравление Навального новичком. 
Денис Юдин
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