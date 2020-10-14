Санкции за отравление Навального: в списке директор ФСБ и заместители Шойгу – NYT
Шестерым российским чиновникам, среди которых Александр Бортников и Сергей Кириенко, запретят въезд в Евросоюз и заморозят активы
Европейский союз наложит санкции на шестерых высокопоставленных российских чиновников из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом со ссылкой на трех европейских чиновников сообщает New York Times.
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В санкционный список войдут:
– директор ФСБ РФ Александр Бортников;
– первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко;
– начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин;
– полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
– заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.
В ЕС считают, что эти чиновники обладали непосредственным знанием об отравлении Навального или были вовлечены в планирование атаки. Им запретят въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены.
Также под санкции попадет Российский государственный исследовательский институт органической химии и технологии, в котором, по информации западных спецслужб, разработали и произвели нервно-паралитический яд "Новичок".
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
- 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что оппозиционера отравили боевым ядом "Новичок".
- 5 октября, ОЗХО передала Германии отчет, где подтвердила отравление Навального новичком.
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