Санкции за отравление Навального: в списке директор ФСБ и заместители Шойгу – NYT

Шестерым российским чиновникам, среди которых Александр Бортников и Сергей Кириенко, запретят въезд в Евросоюз и заморозят активы

Европейский союз наложит санкции на шестерых высокопоставленных российских чиновников из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом со ссылкой на трех европейских чиновников сообщает New York Times.

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В санкционный список войдут:

– директор ФСБ РФ Александр Бортников;

– первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко;

– начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин;

– полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

– заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

В ЕС считают, что эти чиновники обладали непосредственным знанием об отравлении Навального или были вовлечены в планирование атаки. Им запретят въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены.

Также под санкции попадет Российский государственный исследовательский институт органической химии и технологии, в котором, по информации западных спецслужб, разработали и произвели нервно-паралитический яд "Новичок".

1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.

3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что оппозиционера отравили боевым ядом "Новичок".

5 октября, ОЗХО передала Германии отчет, где подтвердила отравление Навального новичком.

Денис Юдин

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