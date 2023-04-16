Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 апреля

1. Под завалами разрушенного Россией дома в Славянске могут быть еще четыре человека – ГСЧС

На месте разрушенного в результате российского обстрела пятиэтажного дома в Славянске продолжаются аварийно-спасательные работы. По информации полиции, под завалами в Славянске, возможно, остаются еще четыре человека.

2. Большой Пасхальный обмен пленными. Домой вернулись 130 украинцев – фото

16 апреля состоялся очередной обмен пленными, возвратились домой военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ; рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

3. Россия нанесла авиаудар по психоневрологическому интернату в Сумской области – видео

Российские оккупанты вечером 15 апреля нанесли авиаудар по Сумской области, попали по психоневрологическому интернату в Шосткинском районе. Спасатели помогли эвакуировать подопечных интерната, который получил значительные повреждения.

4. Венгрия вслед за Польшей запретила импорт украинской сельскохозяйственной продукции

Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также других сельскохозяйственных продуктов из Украины, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

5. Италия передает Украине самоходные гаубицы M109, всего будет 60 установок – La Repubblica

Италия передала украинским военным десятки артиллерийских установок M109, всего планируется поставить 60 самоходных орудий.

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Сергій Бережний

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