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Италия передает Украине самоходные гаубицы M109, всего будет 60 установок – La Repubblica

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 14:56
Италия передает Украине самоходные гаубицы M109, всего будет 60 установок – La Repubblica - Фото
САУ M109 (Фото: Facebook Валерия Залужного)

Италия передала украинским военным десятки артиллерийских установок M109, всего планируется поставить 60 самоходных орудий. Об этом сообщает La Repubblica.

"Десятки самоходок M109 отремонтированы и доставлены. Некоторые уже на передовой", – говорится в сообщении.

Как отмечается, самоходные гаубицы M109, которые Италия подарила Украине, отремонтированы за счет американского финансирования.

"Вот уже несколько недель на нескольких видео, снятых в Украине, видно, как мощные M109L ведут огонь по российским позициям", – пишет издание.

Как отмечается, на фронте воюют уже не менее 30 гусеничных гаубиц из Италии.

Сообщается, что всего Украина получит от Италии 60 артиллерийских установок M109, это произойдет в ближайшем будущем.

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Наталія Медведєва
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