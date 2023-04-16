Италия передает Украине самоходные гаубицы M109, всего будет 60 установок – La Repubblica
Италия передала украинским военным десятки артиллерийских установок M109, всего планируется поставить 60 самоходных орудий. Об этом сообщает La Repubblica.
"Десятки самоходок M109 отремонтированы и доставлены. Некоторые уже на передовой", – говорится в сообщении.
Как отмечается, самоходные гаубицы M109, которые Италия подарила Украине, отремонтированы за счет американского финансирования.
"Вот уже несколько недель на нескольких видео, снятых в Украине, видно, как мощные M109L ведут огонь по российским позициям", – пишет издание.
Как отмечается, на фронте воюют уже не менее 30 гусеничных гаубиц из Италии.
Сообщается, что всего Украина получит от Италии 60 артиллерийских установок M109, это произойдет в ближайшем будущем.
- 14 апреля сообщалось, что канадские танки Leopard 2 для Украины уже доставлены в Польшу.
- Министр обороны Дании заявил, что его страна в ближайшие недели передаст Украине 19 гаубиц CAESAR, а также 100 танков Leopard 1.
- Танки Leopard 2 от Испании прибудут в Украину к концу апреля.
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