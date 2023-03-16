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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 марта

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 марта - Фото
Скриншот видео

1. США сосредоточены на подготовке Украины к большому контрнаступлению – Politico

Американские военные срочно отправляют технику на поле боя и быстрыми темпами тренируют украинских бойцов накануне большого контрнаступления против российских захватчиков, которое ожидается в конце весны. 

2. В Ростове прогремел взрыв и сгорело здание погрануправления ФСБ – видео

В здании погрануправления ФСБ по Ростовской области России произошел пожар. В ФСБ РФ заявили, что взрыв в гараже погрануправления в Ростове-на-Дону "стал следствием возгорания горюче-смазочных материалов".

3. Атака Су-27 России на MQ-9 Reaper – Пентагон показал видео сброса топлива и удара по дрону

Министерство обороны Соединенных Штатов показало видео сброса топлива с российского Су-27 на американский стратегический беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper над Черным морем, а затем и момент столкновения.

4. Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 – Дуда

Польша передает Украине четыре истребителя МиГ-29 в полном рабочем состоянии. По словам Дуды, у Польши еще есть "десяток" МиГов, которые страна получила в начале 90-х от армии ГДР.  

5. Украина и Евросоюз договорились продлить транспортный безвиз еще на год

Украина и Европейский Союз договорились продлить срок действия соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом из Украины ("транспортный безвиз") на один год – до 30 июня 2024 года. 

Читайте также: Даже если шпионил. Беспилотник США имел право лететь над Черным морем – The Conversation

Сергій Бережний
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