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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 января

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 января - Фото
Challenger 2 (Фото - wikimedia.org)

1. В Киеве и четырех областях экстренные отключения света, графики не работают.  Экстренные ограничения были введены в столице, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях (подробнее).

2. "Крестный отец" сицилийской мафии арестован в Италии – мафиозо разыскивали 30 лет. В Италии арестовали главаря сицилийской мафии Коза ностра Маттео Мессину Денаро, который скрывался от правоохранителей с 1993 года (подробнее).

3. СБУ обнародовала имена и данные российских военных, причастных к удару по Днепру. Служба безопасности Украины заявила, что идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру, в результате которого погибли не менее 40 человек. СБУ заявляет, что к военному преступлению причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора (подробнее).

4. "Нам известны все цели". В Беларуси – учения боевой авиации, ВСУ держат все на контроле. 16 января в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России (подробнее).

5. Танки, гаубицы, БТР. Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи. Уоллес 16 января объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи с танками, гаубицами, бронетранспортерами FV430 Mk3 Bulldog (подробнее).

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Мельник просит Tornado у Германии: что могут эти боевые самолеты и нужны ли они Украине

Оксана Житнюк
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