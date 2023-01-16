Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 января

1. В Киеве и четырех областях экстренные отключения света, графики не работают. Экстренные ограничения были введены в столице, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях (подробнее).

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Оксана Житнюк

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