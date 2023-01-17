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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 января

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 января - Фото
Борис Писториус (фото - EPA)

1. Министр иностранных дел Австрии призвал "не перегибать палку" с РФ. В Киеве ему ответили. Шалленберг заявил, что Западу следует помнить, что война когда-то закончится, Россия "останется частью европейской истории и культуры", и потому "важно соблюдать чувство меры" и "не перегибать палку" в противостоянии ей сейчас (подробнее).

2. Министром обороны ФРГ станет Писториус. Должен вести Бундесвер через поворотный момент. Новым министром обороны Германии станет бывший министр внутренних дел земли Нижняя Саксония, член Социал-демократической партии Борис Писториус (подробнее).

3. Арестович освобожден от исполнения обязанностей советника Офиса президента. Сегодня Арестович сообщил, что написал заявление об увольнении с должности внештатного советника ОП, в Офисе президента его подписали (подробнее).

4. Залужный поехал в Польшу и впервые встретился с генералом Милли  рассказал о нуждах ВСУ. Главком ВСУ обрисовал нужды украинской армии, удовлетворение которых ускорит победу в войне против России (подробнее).

5. Украина впервые продала морской порт. Фонд государственного имущества Украины продал морской торговый порт Усть-Дунайск, расположенный у входа в Килийское гирло Дуная (подробнее).

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