Залужный поехал в Польшу и впервые встретился с генералом Милли — рассказал о нуждах ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поехал в Польшу и встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил в Telegram.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, первая личная встреча с Милли произошла в Польше 17 января.
Он поблагодарил американского коллегу за военную помощь Украине со стороны США и союзников, а также за всяческую поддержку.
Отдельно главком ВСУ обрисовал нужды украинской армии, удовлетворение которых ускорит победу в войне против России.
Недавно генерал говорил, что мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Главком подчеркнул, что доверяет украинским генералам, в частности, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.
Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и забросает Украину трупами, он проиграет
Комментарии