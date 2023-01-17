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Залужный поехал в Польшу и впервые встретился с генералом Милли — рассказал о нуждах ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 18:12
Залужный поехал в Польшу и впервые встретился с генералом Милли — рассказал о нуждах ВСУ - Фото
Валерий Залужный (Фото: EPA)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поехал в Польшу и встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, первая личная встреча с Милли произошла в Польше 17 января.

Он поблагодарил американского коллегу за военную помощь Украине со стороны США и союзников, а также за всяческую поддержку. 

Отдельно главком ВСУ обрисовал нужды украинской армии, удовлетворение которых ускорит победу в войне против России. 

Недавно генерал говорил, что мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев.

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и забросает Украину трупами, он проиграет

Дмитро Гриниченко
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США война Валерий Залужный военная помощь Марк Милли
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