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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 июля

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 июля - Фото

1. ДОГОВОРИЛИСЬ. ОПЕК+ ПОВЫСЯТ ДОБЫЧУ НЕФТИ. Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 000 б/с в месяц (подробнее).

2. МИНИСТР ФИНАНСОВ АНОНСИРОВАЛ ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ ДО 7700 ГРН. В Министерстве финансов рассчитывают, что в 2022 году минимальная зарплата в Украине вырастет с 6000 до 7700 грн (подробнее).

3. ГБР ОТКРЫЛО ДЕЛО ПРОТИВ СУДЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА, ОТМЕНИВШИХ УКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО ПО ТУПИЦКОМУ. Госбюро расследований открыло дело против судей Кассационного админсуда в составе Верховного Суда. Пять дней назад они отменили указ президента Владимира Зеленского, которым тот ранее отменил назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда (подробнее).

4. НА РЕФЕРЕНДУМЕ УКРАИНЦЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ БЫ ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС И НАТО – ОПРОС КМИС. За вступление в Евросоюз среди всех опрошенных высказались 52%, против – 19%, 29% не определились или не пошли бы на голосование (подробнее).

5. ЗАПРАВИТЬСЯ АВТОГАЗОМ СТАЛО ДОРОЖЕ: ЦЕНЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ. За 16-19 июля средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л. В последний раз такой отметки стоимость СУГ достигала в ноябре 2018 года (16,03 грн/л) (подробнее).

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Вадим Ребрина
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