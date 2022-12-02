Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 декабря

1. СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ НОВИНСКОГО, НАМЕСТНИКА ЛАВРЫ ПАВЛА И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ УПЦ МП. Президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе в отношении функционеров УПЦ МП. (подробнее)

2. В ПОСОЛЬСТВА УКРАИНЫ ПРИСЛАЛИ КОНВЕРТЫ С ГЛАЗАМИ ЖИВОТНЫХ. В посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Испании, а также в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно пришли окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. (подробнее)

3. УКРЭНЕРГО ВЫСТАВИТ СЧЕТ РОССИЯНАМ ЗА УНИЧТОЖЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Укрэнерго выставит счет россиянам за уничтоженные украинские объекты. Компания фиксирует повреждения в реальном времени каждый день. (подробнее)

4. ШОЛЬЦ ПОЗВОНИЛ ПУТИНУ, ЗАВЕРИЛ, ЧТО ПРОДОЛЖИТ ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ И ПРИЗВАЛ ВЫВЕСТИ ВОЙСКА. Разговор Шольца и Путина продлился час и был посвящен агрессивной войне России против Украины и ее последствиям. (подробнее)

5. В ЕС ДЕТАЛИЗИРОВАЛИ НАКАЗАНИЯ ЗА ОБХОД САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. В зависимости от правонарушения, осужденный может быть приговорен к тюремному заключению на срок не менее пяти лет. (подробнее)

Читайте также текст дня: "Теперь задача Марченко – работа с партизанами". Виталий Ким – о войне и обороне Николаева

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.