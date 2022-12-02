UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 декабря

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 декабря - Фото
Обыски в церквях УПЦ МП (Фото: СБУ)

1. СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ НОВИНСКОГО, НАМЕСТНИКА ЛАВРЫ ПАВЛА И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ УПЦ МП. Президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе в отношении функционеров УПЦ МП. (подробнее)

2. В ПОСОЛЬСТВА УКРАИНЫ ПРИСЛАЛИ КОНВЕРТЫ С ГЛАЗАМИ ЖИВОТНЫХ. В посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Испании, а также в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно пришли окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. (подробнее)

3. УКРЭНЕРГО ВЫСТАВИТ СЧЕТ РОССИЯНАМ ЗА УНИЧТОЖЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Укрэнерго выставит счет россиянам за уничтоженные украинские объекты. Компания фиксирует повреждения в реальном времени каждый день. (подробнее)

4. ШОЛЬЦ ПОЗВОНИЛ ПУТИНУ, ЗАВЕРИЛ, ЧТО ПРОДОЛЖИТ ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ И ПРИЗВАЛ ВЫВЕСТИ ВОЙСКА. Разговор Шольца и Путина продлился час и был посвящен агрессивной войне России против Украины и ее последствиям. (подробнее)

5. В ЕС ДЕТАЛИЗИРОВАЛИ НАКАЗАНИЯ ЗА ОБХОД САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. В зависимости от правонарушения, осужденный может быть приговорен к тюремному заключению на срок не менее пяти лет. (подробнее)

Читайте также текст дня: "Теперь задача Марченко – работа с партизанами". Виталий Ким – о войне и обороне Николаева

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 