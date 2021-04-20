Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 апреля

1. БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО ВЫИГРАЛА ДЕЛО ПРОТИВ АМКУ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ. Верховный суд Украины удовлетворил требования табачного гиганта об обжаловании решения Антимонопольного комитета про наложение штрафа в 80 млн грн (подробнее).

2. У ЗЕЛЕНСКОГО ЖДУТ ТРАНШ МВФ ДО ОСЕНИ. Украина ожидает получить очередной транш от Международного валютного фонда до сентября текущего года (подробнее).

3. США ПЕРЕБРОСИЛИ В ПОЛЬШУ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ F-15 И F-16. Европейское командование армии США перевело в Польшу несколько десятков истребителей в рамках отработки возможной ситуации экстренной переброски боевой авиации (подробнее).

4. США ПРЕДОСТАВИЛИ $155 МЛН УКРАИНЕ: КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ. Предполагается, что выделенные средства пойдут на улучшение жизни украинцев: экономическое развитие страны, здравоохранение и борьбу с коррупцией (подробнее).

5. УКРАИНЕ ГРОЗИТ ДЕФИЦИТ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА – REUTERS. В мае Украину может ждать дефицит дизтоплива из-за остановки поставок с заводов Роснефти и планового техобслуживания на Мозырском НПЗ в Беларуси (подробнее).

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