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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 апреля

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 апреля - Фото
Володимир Зеленський (скриншот)

1. ВСУ: РФ ШТУРМУЕТ БАХМУТ И ДОРОГУ НА ЧАСОВ ЯР, АТАКУЕТ УГЛЕДАР, АВДЕЕВКУ И МАРЬИНКУ — КАРТА. Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Угледар, Вооруженные Силы Украины отбили 53 атаки на Донбассе за сутки (подробнее).

2. КОМПАНИЯ ИЗ США СТРОИТ В УКРАИНЕ 20 МАЛЫХ МОДУЛЬНЫХ РЕАКТОРОВ, ОНИ ЗАМЕНЯТ ТЭС. Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве до 20 атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами SMR-160 в Украине (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ СОТЕН РОССИЙСКИХ ЮРЛИЦ, СРЕДИ НИХ ЛДПР И КПРФ. Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских физических и юридических лиц, среди которых политические партии РФ (подробнее).

4. В БЕЛГОРОДЕ НАШЛИ ЕЩЕ ОДНУ АВИАБОМБУ, КОТОРАЯ НЕ РАЗОРВАЛАСЬ. ЭВАКУИРОВАЛИ 3000 ЛЮДЕЙ. В Белгороде рядом с местом взрыва российской авиационной бомбы, произошедшего 20 апреля, саперы обнаружили еще один такой боеприпас – он не разорвался (подробнее).

5. КИТАЙСКИЙ ДИПЛОМАТ ПОСТАВИЛ ПОД СОМНЕНИЕ СТАТУС КРЫМА. В УКРАИНЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ. Посол Китая во Франции Лу Шайе в эфире французского телеканала LCI назвал Крым "изначально российским" и поставил под вопрос суверенитет постсоветских стран (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Истории. Прямое попадание. Как живут люди, квартиры которых уничтожили российские ракеты

Вадим Ребрина
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