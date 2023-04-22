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ВСУ: РФ штурмует Бахмут и дорогу на Часов Яр, атакует Угледар, Авдеевку и Марьинку — карта

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 06:37
ВСУ: РФ штурмует Бахмут и дорогу на Часов Яр, атакует Угледар, Авдеевку и Марьинку — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Угледар, Вооруженные Силы Украины отбили 53 атаки на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в районе Купянска противник пытался атаковать вблизи Лимана Первого, чтобы улучшить тактическое положение, но безуспешно, также россияне наступали в сторону Белогоровки в районе Кременной, ВСУ отбились. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут, около Григоровки и Богдановки (дорога на Часов Яр) были отбиты штурмы врага. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка захватчики наступали в направлении Новокалиново, Степового, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имели. Кроме этого, армия России безуспешно атаковала район Угледара. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения пехоты, ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных объекта. 

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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