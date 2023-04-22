ВСУ: РФ штурмует Бахмут и дорогу на Часов Яр, атакует Угледар, Авдеевку и Марьинку — карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Угледар, Вооруженные Силы Украины отбили 53 атаки на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в районе Купянска противник пытался атаковать вблизи Лимана Первого, чтобы улучшить тактическое положение, но безуспешно, также россияне наступали в сторону Белогоровки в районе Кременной, ВСУ отбились.

Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут, около Григоровки и Богдановки (дорога на Часов Яр) были отбиты штурмы врага.

В районе Донецка захватчики наступали в направлении Новокалиново, Степового, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имели. Кроме этого, армия России безуспешно атаковала район Угледара.

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения пехоты, ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных объекта.

Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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