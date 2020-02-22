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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 февраля

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 февраля - Фото
22.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ГИБРИДНАЯ АРМИЯ РФ ВНОВЬ ПЫТАЛАСЬ ПРОРВАТЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ. Действовала диверсионно-разведывательная группа под огневым прикрытием из стрелкового оружия. Атаковали ночью. Украинским бойцам удалось отбить нападение: враг понес потери, а на поле боя осталось тело российского наемника (подробнее).

2. В ДОМЕ ЭКС-ГЛАВЫ МИД КОЖАРЫ ПОГИБ БИЗНЕСМЕН СТАРИЦКИЙ. Смерть настала от огнестрельного ранения из пистолета Jericho 941, который, по данным СМИ, зарегистрирован на Леонида Кожару. В полиции как основную рассматривают версию самоубийства. Старицкий был учредителем ООО Спорт Медиа Проект и ООО C.I.U., которые прекратили свою деятельность (подробнее).

3. ГЛАВА ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОГА УШЕЛ В ОТСТАВКУ ПОСЛЕ МИТИНГОВ ПРОТИВ ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ УХАНЯ УКРАИНЦЕВ. Отставку Игоря Сопеля принял президент Владимир Зеленский. Причина увольнения - "неудовлетворительная работа ОГА по информированию населения об эпидемиологической безопасности" (подробнее).

4. ОТ КОРОНАВИРУСА COVID-19 ВПЕРВЫЕ УМЕР ГРАЖДАНИН СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА. 78-летний итальянец из Венето скончался в больнице на 10-й день лечения. В ряде городов соседней Ломбардии, где зафиксировано 14 случаев заражения, вводят ограничения на общественные мероприятия, как минимум неделю не будут работать школы, спортцентры и бары (подробнее).

5. РОССИЯ СТОИТ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ФЕЙКОВ О КОРОНАВИРУСЕ - AFP. Тысячи, связанных с РФ, аккаунтов в соцсетях практически одновременно на разных языках публикуют идентичные фейки о коронавирусе. В них распространялись теории заговора, что за эпидемией якобы стоят США. В Госдепе назвали целью атак – посеять раздор и панику (подробнее).

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Марк Сировой
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