Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 февраля

1. ГИБРИДНАЯ АРМИЯ РФ ВНОВЬ ПЫТАЛАСЬ ПРОРВАТЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ. Действовала диверсионно-разведывательная группа под огневым прикрытием из стрелкового оружия. Атаковали ночью. Украинским бойцам удалось отбить нападение: враг понес потери, а на поле боя осталось тело российского наемника (подробнее).

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