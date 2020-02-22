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От коронавируса впервые умер гражданин страны Европейского Союза

От коронавируса впервые умер гражданин страны Европейского Союза - Фото
Фото: ЕРА
22.02.2020, 16:35

78-летний итальянец боролся с коронавирусом в одной из больниц Венето, однако скончался на 10-й день лечения

От коронавируса COVID-19 впервые умер гражданин страны-члена Евросоюза, передает DW.

78-летний итальянец скончался после того, как 10 дней пробыл на лечении в больнице в области Венето.

В соседнем регионе Ломбардия выявлено 14 случаев заражения. Местные власти отменили общественные мероприятия и по меньшей мере на неделю приостановили деятельность школ, спортцентров, дискотек, баров в ряде городов.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заверяет, что для борьбы с вирусом будут приниматься "жесткие меры" - и "поводов для паники нет".   

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. На утро 22 февраля зафиксировано 77 661 случаев заражения, 2360 человек умерли, 20 925 - выздоровели. Подавляющее большинство заражений и смертей - в китайской провинции Хубэй. 
  • Большинство летальных случаев - среди людей преклонного возраста. По словам микробиологов, это объясняется частым наличием в преклонном возрасте хронических заболеваний, которые осложняют борьбу с коронавирусом. 

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Марк Сировой
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