Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 октября

1. В КИЕВЕ И ЧЕТЫРЕХ СОСЕДНИХ ОБЛАСТЯХ ВВОДЯТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Сегодня, 22 октября, утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Укрэнерго вводит временное ограничение потребления в этих регионах (подробнее).

2. УДАРЫ ПО УКРАИНЕ. ППО УНИЧТОЖИЛА 13 РАКЕТ Х-555 И ПЯТЬ "КАЛИБРОВ" — В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ БЫЛО 33 ПУСКА. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 ракет российских оккупантов во время массированного удара по Украине утром 22 октября (подробнее).

3. КУЛЕБА О РАКЕТНЫХ УДАРАХ: БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ НУЖНО РЕШЕНИЕ ПО СИСТЕМ ПВО ДЛЯ УКРАИНЫ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников немедленно принять решение о поставках систем противовоздушной обороны для Украины после ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре 22 октября (подробнее).

4. РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПО УКРАИНЕ. БЕЗ СВЕТА ОСТАЛИСЬ 1,5 МЛН ЛЮДЕЙ В СЕМЬИ ОБЛАСТЯХ — ОП. В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины (подробнее).

5. РОССИЯ ВЫПУСТИЛА ПО УКРАИНЕ 36 РАКЕТ. МИР МОЖЕТ И ДОЛЖЕН ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ ТЕРРОР – ЗЕЛЕНСКИЙ. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня выпустила 36 ракет по критически важным объектам в Украине, большинство из них сбиты. Президент призвал мир остановить этот террор (подробнее).

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Вадим Ребрина

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