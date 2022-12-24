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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 декабря

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 декабря - Фото
Фото: Нацполиция

1. БУДАНОВ: РОССИЯ КУПИЛА 1700 "ШАХЕДОВ", ПОСТАВКИ ИДУТ ТРАНШАМИ. С ракетами Иран не торопится. Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами. Поставлять Кремлю баллистические ракеты Иран пока не спешит (подробнее).

2. У БУДАНОВА НЕТ РАЗВЕДЕННЫХ О НЕИЗБЕЖНОМ ВТОРЖЕНИИ ИЗ БЕЛАРУСИ. Пока нет разведданных о неизбежной угрозе вторжения из Беларуси, хотя полностью такую ​​возможность исключать нельзя. Пока что армия РФ пытается держать в напряжении украинские войска у северной границы (подробнее).

3. ИЗ-ЗА ОБСТРЕЛОВ ПРЕКРАТИЛА ВЫРАБОТКУ ОДНА ИЗ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ – УКРЭНЕРГО. По состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии (подробнее).

4. УКРАИНУ ПОСЕТИТ МИНИСТР ОБОРОНЫ ФРАНЦИИ – СМИ. 28 декабря Украину посетит министр обороны Франции Себастьен Лекорню (подробнее).

5. ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ ТЕРОРИСТИЧЕСКОГО УДАРА РОССИИ ПО ХЕРСОНУ. В результате сегодняшнего террористического удара России по Херсону погибли 10 мирных жителей, 55 ранены (подробнее).

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Вадим Ребрина
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