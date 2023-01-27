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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 января

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 января - Фото
F-16 (Фото: EPA)

1. У БАЙДЕНА НЕ ИСКЛЮЧИЛИ ПЕРЕДАЧИ УКРАИНЕ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ F-16. Администрация президента США тщательно обсудит возможность поставок Украине истребителей F-16, и ничего не исключает. (подробнее)

2. ПОЛЬША ПРИГОТОВИЛА 60 ТАНКОВ ДЛЯ УКРАИНЫ. Польша готова отправить ВСУ еще несколько десятков танков советского образца – вдобавок к роте немецких "Леопардов". (подробнее)

3. МИНЦИФРА ПОКАЗАЛА "ЛОВЦОВ ШАХЕДОВ", В УКРАИНЕ УЖЕ ШЕСТЬ ТАКИХ СИСТЕМ. Шесть "ловцов шахедов" уже в Украине, они защищают объекты энергетики от атак российских дронов, сообщил министр цифровой трансформации. (подробнее)

4. ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ЧИНОВНИКАМ ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН. Во исполнение решения СНБО Кабмин одобрил постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. (подробнее)

5. ЮАР СКЛОНЯЕТСЯ К ПОДДЕРЖКЕ ПРОПАГАНДЫ РОССИИ. Изменение "нейтральной" позиции властей ЮАР по войне России против Украины в сторону поддержки Кремля – свидетельство успеха россиян в разжигании сомнений о том, кто несет ответственность за эту полномасштабную войну, говорится в статье FT. (подробнее)

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Наталія Медведєва
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