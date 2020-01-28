Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 января

1. СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫРОСЛА. Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в декабре составила 12 264 грн, что на 14,8% больше, чем в ноябре, и на 16% больше в годовом выражении (подробнее).

2. ЦЕНЫ НА ГАЗ СНИЗЯТ. В январе цена составит 4 650 грн за тысячу кубометров без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку. В компании отметили, что она на 25% ниже, чем в январе 2019 года. Новая цена рассчитана согласно постановлению Кабмина, согласно которому Нафтогаз будет продавать газ бытовым потребителям по среднеарифметической цене газа на нидерландском хабе TTF (подробнее).

3. РЯБОШАПКА ВЕРНУЛ ПРЕДЫДУЩИЙ СОСТАВ ПРОКУРОРОВ ПО ДЕЛАМ МАЙДАНА. Адвокатская совещательная группа сообщает, что "после удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14 января 2020 года Святошинским райсудом" генпрокурор вернул прежний состав группы прокуроров и усилил ее (подробнее).

4. ГАЗПРОМ НАМЕРЕН ДОСТРОИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 СВОИМИ СИЛАМИ. По словам замглавы правления Газпрома, проект построен уже почти на 94% (подробнее).

5. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ОПЛАТЯТ СТАРТАПЫ. Украинский фонд стартапов получил более 300 заявок и предварительно выбрал 12 проектов для питчинга. Сообщается, что на стадиях pre-seed они получат до $25 000, на стадии seed - до $50 000 (подробнее).

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