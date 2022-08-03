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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 августа

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 августа - Фото
Тарас Чмут и Халук Байрактар (фото "Повернись живим")

1. БЕЛЫЙ ДОМ О "НЕДОВЕРИИ" К ЗЕЛЕНСКОМУ: БАЙДЕН НЕОДНОКРАТНО ВОСХИЩАЛСЯ ЕГО ЛИДЕРСТВОМ. В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским есть какое-либо недоверие (подробнее).

2. В БУНДЕСТАГЕ ОТВЕТИЛИ ШРЕДЕРУ. В ЖЕЛАНИЕ ПУТИНА ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ВЕРЯТ, НАПОМНИЛИ О ЛАВРОВЕ. Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить восток Украины, а не переговоры, заявила в эфире RTL/ntv глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в ответ на слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ О РОССИИ ПОСЛЕ ПУТИНА: ЖИТЕЛЯМ РФ НУЖНО ПРИЗНАТЬ, ЧТО В ВОЙНЕ ВИНОВАТЫ ОНИ ВСЕ. Президент Владимир Зеленский считает, что россияне должны признать свою вину в войне против Украины, как это сделали немцы после Второй мировой войны (подробнее).

4. РОССИЯНЕ НЕ СОБИРАЛИСЬ МЕНЯТЬ ПЛЕННЫХ ИЗ ЕЛЕНОВКИ, ДЛЯ СОКРЫТИЯ ПЫТОК ИХ УБИЛИ — РАЗВЕДКА. Российские оккупанты и террористы регулярно пытали военнопленных в колонии временно оккупированной Еленовки. Чтобы скрыть преступления, противник умышленно убил украинских бойцов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны (подробнее).

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЕСПИЛОТНИКОВ BAYRAKTAR И ФОНД "ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ" ОБЪЯВИЛИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" и турецкий производитель беспилотников Bayraktar – компания Baykar Makina – официально объявили о сотрудничестве (подробнее).

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Вадим Ребрина
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