Белый дом о "недоверии" к Зеленскому: Байден неоднократно восхищался его лидерством
В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским есть какое-либо недоверие. Об этом на брифинге сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Кирби попросили прокомментировать статью американского журналиста Томаса Фридмана в издании The New York Times, где тот пишет о якобы "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским.
Он заявил, что Байден много раз выражал "свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время".
"Очевидно, он много раз разговаривал с президентом Зеленским лично, и он знает — понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему твердо намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии", — сказал Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что президент США в "частном и публичном порядке" выражал уважение к Зеленскому и вызовам, с которыми сталкиваются украинцы.
- Джо Байден не опасается, что со временем мир устанет от войны в Украине и перестанет ей помогать противостоять России.
- Он регулярно общается с Зеленским, а глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли говорит с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным — "почти ежедневно".
- Байден считает, что Зеленский, как и множество людей, возможно, мог накануне 24 февраля игнорировать предупреждения из США, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину.
Читайте также: Зеленский ответил Байдену о готовности к войне: Нас не снабдили оружием и не закрыли небо
Комментарии