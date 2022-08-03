Белый дом о "недоверии" к Зеленскому: Байден неоднократно восхищался его лидерством

В Белом доме опровергли информацию о том, что между администрацией президента США Джо Байдена и президентом Владимиром Зеленским есть какое-либо недоверие. Об этом на брифинге сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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Кирби попросили прокомментировать статью американского журналиста Томаса Фридмана в издании The New York Times, где тот пишет о якобы "глубоком недоверии" между Белым домом и Зеленским.

Он заявил, что Байден много раз выражал "свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время".

"Очевидно, он много раз разговаривал с президентом Зеленским лично, и он знает — понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему твердо намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что президент США в "частном и публичном порядке" выражал уважение к Зеленскому и вызовам, с которыми сталкиваются украинцы.

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Дмитрий Гриниченко

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