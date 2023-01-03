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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 января

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 января - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Россия ракетой уничтожила ледовую арену ХК "Донбасс" в Дружковке

Армия России уничтожила ледовую арену "Альтаир" в Дружковке – домашний стадион хоккейного клуба "Донбасс".

2. Для трибунала. Объявлены подозрения первым топ-военным РФ за удары по гражданским объектам

СБУ объявила о подозрении командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил армии РФ Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову за удары по гражданским объектам на украинской территории.

3. Перемещенный из горячих точек бизнес может получить до 30 000 евро компенсации от ЕБРР ЛІГА.Бизнес

Релоцированный бизнес может получить до 30 000 евро компенсации за перемещение мощностей в безопасные регионы, сообщает Государственная служба занятости Украины.

4. Кременная – Сватово. РФ подтягивает туда силы, но инициатива больше за Украиной – ВСУ

Россияне стягивают дополнительные силы на участок фронта Кременная – Сватово, однако инициатива и контроль ситуации остается все же за украинской стороной, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

5. SpaceX вывела на орбиту украинские спутники – прямая трансляция

Компания SpaceX 3 января около 17:00 по Киеву запустила спутники украинского производства. Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" за бюджетные средства.

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Сергій Бережний
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