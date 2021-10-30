UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 октября

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 октября - Фото

1. ТРИ ДНЯ ПОДРЯД ВЫЯВЛЯЮТ БОЛЕЕ 26 000 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, КИЕВ И ЧЕТЫРЕ ОБЛАСТИ ЛИДИРУЮТ. За сутки 28 октября в Украине выявили 26 198 заболевших коронавирусом (днем ранее – 26 870). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и Киеве (1455) (подробнее).

2. MICROSOFT СТАЛА САМОЙ ДОРОГОЙ КОМПАНИЕЙ В МИРЕ. Microsoft в ходе торгов 29 октября обогнала по рыночной капитализации Apple, которая с 2020 года удерживала титул самой дорогой публичной компании мира (подробнее).

3. ИМПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ С 1 НОЯБРЯ НЕ БУДЕТ – ГЕРУС. Соответствующие аукционы на продажу электроэнергии не были проведены (подробнее).

4. В МОЛДОВЕ РАССКАЗАЛИ, ВО СКОЛЬКО ЕЙ ОБОЙДЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ГАЗ. В ноябре власти Молдовы будут импортировать российский газ по цене $450 за тысячу кубометров (подробнее).

5. НЕТ НАДЕЖД, ЧТО УКРАИНА ОСТАНЕТСЯ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ В ЕС – РАДУЦКИЙ. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина, скорее всего, перейдет в красный список для путешествий в Европейский Союз (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Ихтамнеты в Амстердаме. Как Украина боролась с Россией за скифское золото



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 