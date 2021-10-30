Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 октября

1. ТРИ ДНЯ ПОДРЯД ВЫЯВЛЯЮТ БОЛЕЕ 26 000 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, КИЕВ И ЧЕТЫРЕ ОБЛАСТИ ЛИДИРУЮТ. За сутки 28 октября в Украине выявили 26 198 заболевших коронавирусом (днем ранее – 26 870). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и Киеве (1455) (подробнее).

2. MICROSOFT СТАЛА САМОЙ ДОРОГОЙ КОМПАНИЕЙ В МИРЕ. Microsoft в ходе торгов 29 октября обогнала по рыночной капитализации Apple, которая с 2020 года удерживала титул самой дорогой публичной компании мира (подробнее).

3. ИМПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ С 1 НОЯБРЯ НЕ БУДЕТ – ГЕРУС. Соответствующие аукционы на продажу электроэнергии не были проведены (подробнее).

4. В МОЛДОВЕ РАССКАЗАЛИ, ВО СКОЛЬКО ЕЙ ОБОЙДЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ГАЗ. В ноябре власти Молдовы будут импортировать российский газ по цене $450 за тысячу кубометров (подробнее).

5. НЕТ НАДЕЖД, ЧТО УКРАИНА ОСТАНЕТСЯ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ В ЕС – РАДУЦКИЙ. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина, скорее всего, перейдет в красный список для путешествий в Европейский Союз (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Ихтамнеты в Амстердаме. Как Украина боролась с Россией за скифское золото







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.