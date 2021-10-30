Нет надежд, что Украина останется в зеленой зоне для путешествий в ЕС – Радуцкий

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина, скорее всего, перейдет в красный список для путешествий в Европейский Союз. Об этом в программе Свобода слова Савика Шустера заявил нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий.

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"Украина – красная зона для США и Швейцарии. Евросоюз дал отсрочку одну неделю. Скорее всего, он отнесет нас в красную зону. Она (неделя отсрочки, – ред.) уже закончилась", – сказал он.

По словам Радуцкого, сейчас Украина ждет решения ЕС, однако статистика заболеваемости коронавирусом не дает надежд остаться в зеленой зоне.

СПРАВКА. Нахождение в зеленом списке ЕС не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС, поскольку список носит рекомендательный характер для государств-членов. Государства ЕС сами принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные зеленые перечни, учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране. Посмотреть условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале TripAdvisor от Министерства иностранных дел.

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Марк Сировой

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