Нет надежд, что Украина останется в зеленой зоне для путешествий в ЕС – Радуцкий
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина, скорее всего, перейдет в красный список для путешествий в Европейский Союз. Об этом в программе Свобода слова Савика Шустера заявил нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий.
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"Украина – красная зона для США и Швейцарии. Евросоюз дал отсрочку одну неделю. Скорее всего, он отнесет нас в красную зону. Она (неделя отсрочки, – ред.) уже закончилась", – сказал он.
По словам Радуцкого, сейчас Украина ждет решения ЕС, однако статистика заболеваемости коронавирусом не дает надежд остаться в зеленой зоне.
СПРАВКА. Нахождение в зеленом списке ЕС не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС, поскольку список носит рекомендательный характер для государств-членов.
Государства ЕС сами принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные зеленые перечни, учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране. Посмотреть условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале TripAdvisor от Министерства иностранных дел.
- Украина находится в зеленом списке ЕС с 15 июля. 19 октября на фоне роста заболеваемости COVID-19 в МИД рассказали, какие могут быть последствия исключения Украины из зеленого списка.
- Сейчас в Украине – сильнейшая волна заболеваемости коронавирусом за все время эпидемии. На этой неделе дважды фиксировали суточные рекорды заболеваемости и один раз – смертности.
- Вчера ЕС не исключил Украину из зеленого списка, который должен пересматриваться раз в две недели.
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