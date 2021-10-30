UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нет надежд, что Украина останется в зеленой зоне для путешествий в ЕС – Радуцкий

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 16:20
Нет надежд, что Украина останется в зеленой зоне для путешествий в ЕС – Радуцкий - Фото
Михаил Радуцкий (скриншот видео Свобода слова Савика Шустера)

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина, скорее всего, перейдет в красный список для путешествий в Европейский Союз. Об этом в программе Свобода слова Савика Шустера заявил нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина – красная зона для США и Швейцарии. Евросоюз дал отсрочку одну неделю. Скорее всего, он отнесет нас в красную зону. Она (неделя отсрочки, – ред.) уже закончилась", – сказал он.

По словам Радуцкого, сейчас Украина ждет решения ЕС, однако статистика заболеваемости коронавирусом не дает надежд остаться в зеленой зоне.

СПРАВКА. Нахождение в зеленом списке ЕС не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС, поскольку список носит рекомендательный характер для государств-членов.

Государства ЕС сами принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные зеленые перечни, учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране. Посмотреть условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале TripAdvisor от Министерства иностранных дел.

Читайте также: Коронавирус. В Украине обновили зоны карантина: в красной – 15 областей, в желтой – две

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус зеленая зона ЕС путешествия туризм михаил радуцкий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 