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Три дня подряд выявляют более 26 000 заболевших COVID-19, Киев и четыре области лидируют

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 11:37
Три дня подряд выявляют более 26 000 заболевших COVID-19, Киев и четыре области лидируют - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 28 октября в Украине выявили 26 198 заболевших коронавирусом (днем ранее – 26 870). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и Киеве (1455), сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умер 541 инфицированный (днем ранее – 648), выздоровели 5305 человек (9784), были госпитализированы – 5305 (5463).

По всей стране сделали 144 621 тест на коронавирус (152 277): методом ПЦР – 72 612 (74 027), ИФА – 21 163 (20 592), экспресс-тестов на антиген – 50 846 (47 658).

На утро 28 октября в Украине зарегистрировали 2 904 872 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 67 393 заразившихся коронавирусом, выздоровели – 2 430 944. 

Заболеваемость по Киеву и областям:

Киев – 1455 случаев COVID-19 за сутки;
Винницкая область – 623;
Волынская – 652;
Днепропетровская – 2280;
Донецкая – 1172;
Житомирская – 1002;
Закарпатская – 277;
Запорожская – 1352;
Ивано-Франковская – 760;
Киевская – 952;
Кировоградская – 199;
Луганская – 592;
Львовская – 1880;
Николаевская – 754;
Одесская – 1973;
Полтавская – 1078;
Ровенская – 998;
Сумская – 1612;
Тернопольская – 609;
Харьковская – 1455;
Херсонская – 1124;
Хмельницкая – 1150;
Черкасская – 661​;
Черновицкая – 684;
Черниговская – 904.

Читайте также: Туризм. Украина осталась в зеленом списке ЕС, несмотря на рекорды по COVID-19

Марк Сировой
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коронавирус Украина COVID-19 киев области
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