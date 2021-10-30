Три дня подряд выявляют более 26 000 заболевших COVID-19, Киев и четыре области лидируют

За сутки 28 октября в Украине выявили 26 198 заболевших коронавирусом (днем ранее – 26 870). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и Киеве (1455), сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умер 541 инфицированный (днем ранее – 648), выздоровели 5305 человек (9784), были госпитализированы – 5305 (5463).

По всей стране сделали 144 621 тест на коронавирус (152 277): методом ПЦР – 72 612 (74 027), ИФА – 21 163 (20 592), экспресс-тестов на антиген – 50 846 (47 658).

На утро 28 октября в Украине зарегистрировали 2 904 872 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 67 393 заразившихся коронавирусом, выздоровели – 2 430 944.

Заболеваемость по Киеву и областям:

Киев – 1455 случаев COVID-19 за сутки;

Винницкая область – 623;

Волынская – 652;

Днепропетровская – 2280;

Донецкая – 1172;

Житомирская – 1002;

Закарпатская – 277;

Запорожская – 1352;

Ивано-Франковская – 760;

Киевская – 952;

Кировоградская – 199;

Луганская – 592;

Львовская – 1880;

Николаевская – 754;

Одесская – 1973;

Полтавская – 1078;

Ровенская – 998;

Сумская – 1612;

Тернопольская – 609;

Харьковская – 1455;

Херсонская – 1124;

Хмельницкая – 1150;

Черкасская – 661​;

Черновицкая – 684;

Черниговская – 904.

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Марк Сировой

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