Три дня подряд выявляют более 26 000 заболевших COVID-19, Киев и четыре области лидируют
За сутки 28 октября в Украине выявили 26 198 заболевших коронавирусом (днем ранее – 26 870). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и Киеве (1455), сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера в Украине умер 541 инфицированный (днем ранее – 648), выздоровели 5305 человек (9784), были госпитализированы – 5305 (5463).
По всей стране сделали 144 621 тест на коронавирус (152 277): методом ПЦР – 72 612 (74 027), ИФА – 21 163 (20 592), экспресс-тестов на антиген – 50 846 (47 658).
На утро 28 октября в Украине зарегистрировали 2 904 872 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 67 393 заразившихся коронавирусом, выздоровели – 2 430 944.
Заболеваемость по Киеву и областям:
Киев – 1455 случаев COVID-19 за сутки;
Винницкая область – 623;
Волынская – 652;
Днепропетровская – 2280;
Донецкая – 1172;
Житомирская – 1002;
Закарпатская – 277;
Запорожская – 1352;
Ивано-Франковская – 760;
Киевская – 952;
Кировоградская – 199;
Луганская – 592;
Львовская – 1880;
Николаевская – 754;
Одесская – 1973;
Полтавская – 1078;
Ровенская – 998;
Сумская – 1612;
Тернопольская – 609;
Харьковская – 1455;
Херсонская – 1124;
Хмельницкая – 1150;
Черкасская – 661;
Черновицкая – 684;
Черниговская – 904.
- С прошлой недели красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. Сегодня красную зону введут еще в семи областях.
- 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Ограничения в столице будут жестче, чем в других красных зонах. Например, COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест нужны будут для проезда в транспорте.
Читайте также: Туризм. Украина осталась в зеленом списке ЕС, несмотря на рекорды по COVID-19
Комментарии