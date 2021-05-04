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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 мая

04.05.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 мая - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ 2 472 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19. Вчера, 3 мая, в Украине выявили 2 472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 758), выздоровели 7 815 пациентов (днем ранее – 5 550) (подробнее).

2. В НАБСОВЕТЕ НАФТОГАЗА ЗАЯВИЛИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ У ГЛАВЫ НАК ВИТРЕНКО. Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что им будет сложно работать с новым главой НАК Юрием Витренко из-за его негативной оценки их деятельности. Также в набсовете заявили о наличии у Витренко конфликта интересов (подробнее).

3. FIREFLY AEROSPACE УКРАИНЦА МАКСА ПОЛЯКОВА ПРИВЛЕКЛА $200 МЛН ИНВЕСТИЦИЙ С ОЦЕНКОЙ $1 МЛРД. Космическая компания Firefly Aerospace украинского бизнесмена Макса Полякова привлекла $200 млн инвестиций по результатам первого раунда венчурного финансирования. Благодаря этому стоимость компании превысила $1 млрд (подробнее).

4. ПОРОШЕНКО ЧЕРЕЗ ОФШОРЫ СОВЕРШАЛ ЭЛИТНЫЕ ПОКУПКИ НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ – OCCRP. Пятый президент Украины Петр Порошенко якобы контролировал шесть офшорных компаний, через которые покупал дорогую мебель и произведения искусства. Стоимость операций, проведенных офшорными компаниями – десятки миллионов долларов (подробнее).

5. В ВЕРХНЕТОРЕЦКОМ НА КЛАДБИЩЕ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ: ЕСТЬ ПОГИБШИЙ. В Верхнеторецком Донецкой области, на кладбище на неустановленном пока взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель (подробнее).

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Вадим Ребрина
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