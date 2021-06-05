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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 июня

05.06.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 июня - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ 1900 ЗАБОЛЕВШИХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК. Вчера, 4 июня, в Украине выявили 1897 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 2266), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (497) и Киевской области (160) (подробнее).

2. СНБО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О РАЗВИТИИ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о развитии авиастроительной отрасли на ближайшие годы (подробнее).

3. ЕВРОКОМИССИЯ НЕ ПОДТВЕРДИЛА ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Еврокомиссия не располагает информацией о том, что укладка первой нитки газопровода Северный поток-2 завершена (подробнее).

4. ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ РЕШЕНИЕ ЦИК О ПОБЕДЕ ВИРАСТЮКА. Большая палата Верховного суда отменила свое же решение, оставив в силе протокол ЦИК от 19 мая о результатах выборов в 87 округе, в котором победил кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк (подробнее).

5. МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАНАДЕ. ТРЮДО ГРОЗИТ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ СУДОМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал католическую церковь "взять на себя ответственность" за свою роль в школах-интернатах для коренных народов после того, как в мае было обнаружено массовое захоронение детей в школе для индейцев Камлупс в Британской Колумбии (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Як жити після коронавірусу. Історії людей, які зіткнулися з постковідним синдромом

Вадим Ребрина
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