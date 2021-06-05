Коронавирус. В Украине выявили 1900 заболевших, госпитализированы более 1000 человек

Вчера, 4 июня, в Украине выявили 1897 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 2266), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (497) и Киевской области (160). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также в лидерах по заболеваемости коронавирусом находятся Запорожская (138), Днепропетровская (128) и Харьковская (116) области.

Во всей Украине за сутки умерли 86 больных COVID-19 (днем ранее – 95), выздоровели – 8330 (8291), были госпитализированы – 1065 (963).

Было сделано 60 421 тест на коронавирус (61 321). Методом ПЦР – 29 061 (28 696), ИФА – 12 048 (11 858), экспресс-тестов – 19 312 (20 767).

Всего за время эпидемии в Украине выявили 2 213 580 заболевших коронавирусом: 51 140 человека умерли, 2 088 712 – выздоровели.

3 июня в Украину прибыло более 700 000 доз вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca.

США раздаст 80 млн вакцин, Украина получит одной из первых, сообщили вчера в американском посольстве.

Читайте также: Две недели после второй дозы. В МОЗ рассказали, кто полностью вакцинирован от коронавируса

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.