Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 сентября

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1. КОРОНАВИРУС. В МИРЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ РЕКОРДНУЮ СУТОЧНУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ. За прошедшие сутки в мире выявили 299 212 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это наивысший показатель за все время пандемии (подробнее).

2. B2B JEWELRY: СУД ИЗБРАЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЮ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ НИКОЛАЮ ГОНТЕ. Он подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывание денег (подробнее).

3. СЫН КАНДИДАТА В МЭРЫ КРИВОГО РОГА ОТ СЛУГИ НАРОДА СБИЛ НА ПЕРЕХОДЕ РЕБЕНКА – ФОТО. Дмитрий Шевчик утверждает, что его сын уходил от столкновения, был абсолютно трезв и не пытался скрыться с места ДТП (подробнее).

4. ВСУ ОБВИНЯЕТ ГИБРИДНУЮ АРМИЮ РОССИИ НА ДОНБАССЕ В ПОДГОТОВКЕ К ВОЙНЕ. Сегодня оккупанты потребовали от ВСУ прекратить "рыть траншеи" под Шумами и покинуть позиции. В противном случае грозят открыть огонь (подробнее).

5. ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ. FITCH ОСТАВИЛО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ УКРАИНЫ. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне В со стабильным прогнозом (подробнее).

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Вадим Ребрина

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