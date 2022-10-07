Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 октября

1. ЗАЛУЖНЫЙ СФОРМУЛИРОВАЛ ЗАДАЧУ ДЛЯ ВСУ: ВРАГА НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наше поколение должно не затягивать и разобраться с российской агрессией, не оставляя эту проблему на будущее. (подробнее)

2. РЕЗНИКОВ ОБРАТИЛСЯ К РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ. Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военным на русском языке и заявил, что диктатор Владимир Путин и его приспешники собираются переложить на них ответственность за поражение в войне против Украины. (подробнее)

3. ПРИНЯТ ЗАКОН О ДОБРОВОЛЬНОМ ВОИНСКОМ УЧЕТЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №6482 о добровольном воинском учете для женщин. (подробнее)

4. БАЙДЕН ПРОИЗНЕС РЕЧЬ О ЯДЕРНОМ АРМАГЕДДОНЕ. Президент США Джо Байден считает, что миру грозит армагеддон впервые со времен Карибского кризиса из-за угрозы применения ядерного оружия. (подробнее)

5. НОВЫМ ГЛАВОЙ НАЦБАНКА СТАЛ АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ. Верховная Рада в пятницу, 7 октября, назначила нового главу Национального банка. Им стал Андрей Пышный, который в 2014-2020 годах являлся председателем правления Ощадбанка. (подробнее)

Читайте также:

Brocard, заводы и самолет. Украина забирает российские активы: кто в списке (инфографика)

"Прыжками лягушки". ВСУ наступают и освобождают на юге: будет ли котел в Херсоне

Фридман обречен. Как государство может отобрать Альфа-Банк у российского олигарха

Премия мира. Глава Центра гражданских свобод Матвийчук — о войне и преступлениях россиян

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.