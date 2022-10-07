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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 октября

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 октября - Фото
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

1. ЗАЛУЖНЫЙ СФОРМУЛИРОВАЛ ЗАДАЧУ ДЛЯ ВСУ: ВРАГА НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наше поколение должно не затягивать и разобраться с российской агрессией, не оставляя эту проблему на будущее. (подробнее)

2. РЕЗНИКОВ ОБРАТИЛСЯ К РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ. Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военным на русском языке и заявил, что диктатор Владимир Путин и его приспешники собираются переложить на них ответственность за поражение в войне против Украины. (подробнее)

3. ПРИНЯТ ЗАКОН О ДОБРОВОЛЬНОМ ВОИНСКОМ УЧЕТЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №6482 о добровольном воинском учете для женщин. (подробнее)

4. БАЙДЕН ПРОИЗНЕС РЕЧЬ О ЯДЕРНОМ АРМАГЕДДОНЕ. Президент США Джо Байден считает, что миру грозит армагеддон впервые со времен Карибского кризиса из-за угрозы применения ядерного оружия. (подробнее)

5. НОВЫМ ГЛАВОЙ НАЦБАНКА СТАЛ АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ. Верховная Рада в пятницу, 7 октября, назначила нового главу Национального банка. Им стал Андрей Пышный, который в 2014-2020 годах являлся председателем правления Ощадбанка. (подробнее)

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