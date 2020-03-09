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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 марта

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 марта - Фото
09.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ШМЫГАЛЬ УТВЕРДИЛ УСИЛЕННЫЙ ПЛАН БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА. Глава Кабмина распорядился проверять всех, кто прибывает из-за границы или временно оккупированных территорий, обеспечить страну трехмесячным резервом масок, а лабораторные центры - материалами для диагностики коронавируса (подробнее).

2. В НИДЕРЛАНДАХ НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ О СБИТОМ BOEING 777 MH17. Первый этап судебного процесса должен продолжаться до 27 марта с перерывом на неделю. Начальные заседания будут посвящены преимущественно процедурным вопросам, а сам процесс, вероятно, растянется на месяцы, а возможно и на более длительный период (подробнее).

3. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РУХНУЛИ НА 30%. Обвал цен стал худшим с 1991 года, когда США начали операцию "Буря в пустыне". Причина падения цен - развал сделки ОПЕК и России о сокращении добычи нефти. Такая ситуация грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, (подробнее).

4. ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ ПОДДЕРЖАЛ АВТОКЕФАЛИЮ ПЦУ. Патриарх Варфоломей заявил, что любая оппозиция к автокефалии ПЦУ не является канонической. По его словам, признание автокефалии является "основным условием достижения единства с православным миром" (подробнее).

5. КОРОНАВИРУС. ПРЕЗИДЕНТ ПОРТУГАЛИИ НАХОДИТСЯ НА КАРАНТИНЕ. У Марселу Ребелу де Соуза нет симптомов COVID-19. Однако ранее во дворце президента побывали ученики одной из школ, где впоследствии обнаружили случай заражения коронавирусом. Карантин де Соуза отбудет в президентской резиденции (подробнее).

Читайте также главные тексты этого дня:

Доллар опять по 25. Виноваты коронавирус, Шмыгаль и Morgan Stanley. Прогноз до 13 марта

Нефть на треть дешевле. Что будет с ценами на топливо в Украине?

Марк Сировой
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