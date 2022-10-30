Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 30 октября

1. Россия начала перебрасывать в Беларусь "кадыровцев" – Генштаб

"Российская Федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из РФ. Вместе с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые кадыровцы", – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

2. La Repubblica: Италия передала Украине гаубицы M109L, PzH 2000 и реактивные системы MLRS

Итальянское правительство Марио Драги без лишнего шума передало Украине значительное количество тяжелого вооружения, в том числе ракетные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки.

3. Украина приостановила экспорт зерна из морских портов

Украина 30 октября была вынуждена приостановить экспорт зерна из морских портов из-за действий России, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

4. Производитель Bayraktar планирует вооружить их ракетами против дронов-камикадзе

Турецкая компания Baykar планирует вскоре оборудовать беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе, такими как иранские "шахеды", сообщил гендиректор Baykar Галук Байрактар.

5. Мировая продовольственная безопасность не должна быть заложником Путина – Бербок

Глава МИД Германии заявила, что "возможность семей в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить свой следующий обед не должна зависеть от военных планов Кремля".

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Сергій Бережний

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