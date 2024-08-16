Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 16 августа

ВСУ продвинулись в Курской области, Слобоженко подозревают в неуплате 200 млн грн налогов, СБУ задержала двух военкомов в Киевской области

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

1. В Курской области ВСУ продвинулись еще на один-три километра – Сырский. Вооруженные Силы Украины продвигаются по некоторым направлениям в Курской области России. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому (подробнее).

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2. Киевского блогера Слобоженко подозревают в неуплате 200 млн грн налогов. Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении в уклонении от уплаты на сумму более 200 млн грн столичному миллионеру и блогеру Александру Слобоженко. Об этом сообщили Офис генпрокурора и БЭБ (подробнее).

3. Заработали $1 млн на военнообязанных: СБУ задержала двух военкомов в Киевской области. Служба безопасности Украины утверждает, что задержала глав Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектования. Их подозревают в организации схемы по уклонению от мобилизации и незаконному обогащению на $1 млн. Об этом говорится в пресс-релизах СБУ и Офиса генерального прокурора (подробнее).

4. Кабмин согласовал назначение нового главы Тернопольской ОВА: кто такой Вячеслав Негода. Кабинет министров на заседании 16 августа согласовал назначение нового главы Тернопольской областной военной администрации Вячеслава Негоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства (подробнее).

5. Графики отключений могут вернуть со следующей недели – Минэнерго. Графики отключения электроэнергии могут вернуться на следующей неделе. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук (подробнее).

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