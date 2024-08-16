П'ять головних новин України та світу на 21:00 16 серпня

ЗСУ просунулися в Курській області, Слобоженка підозрюють у несплаті 200 млн грн податків, СБУ затримала двох військкомів на Київщині

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

У Курській області ЗСУ просунулися ще на один-три кілометри – Сирський. Збройні Сили України мають просування на деяких напрямках в Курській області Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в доповіді президенту Володимиру Зеленському (детальніше).

2. Київського блогера Слобоженка підозрюють у несплаті 200 млн грн податків. Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в ухиленні від сплати на суму понад 200 млн грн столичному мільйонеру і блогеру Олександру Слобоженку. Про це повідомили Офіс генпрокурора і БЕБ (детальніше).

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3. Заробили $1 млн на військовозобов'язаних: СБУ затримала двох військкомів на Київщині. Служба безпеки України стверджує, що затримала очільників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування. Їх підозрюють в організації схеми з ухилення від мобілізації та незаконному збагаченні на $1 млн. Про це йдеться у пресрелізах СБУ та Офісу генерального прокурора (детальніше).

4. Кабмін погодив призначення нового очільника Тернопільської ОВА: хто такий В'ячеслав Негода. Кабінет міністрів на засіданні 16 серпня погодив призначення нового голови Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду (детальніше).

5. Графіки відключень можуть повернути з наступного тижня – Міненерго. Графіки відключення електроенергії можуть повернутися наступного тижня. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук (детальніше).

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