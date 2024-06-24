Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 24 июня

Совет ЕС согласовал предоставление Украине 1,4 млрд евро на вооружение, Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенными силами

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

1. Совет ЕС согласовал предоставление Украине 1,4 млрд евро на вооружение. Совет Европейского Союза согласовал решение предоставить Украине 1,4 млрд евро из непредсказуемых доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Интерфакс-Украина (подробнее).

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2. Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенными силами. Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении (подробнее).

3. Официально. ЕС принял 14-й пакет санкций против России: что туда вошло. Страны Европейского Союза официально ввели 14-й пакет санкций против России, сообщил в понедельник Совет ЕС (подробнее).

4. Россия ударила по Одессе: есть попадания по гражданской инфраструктуре, пострадали люди. Утром 24 июня российские оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Одессы – из-за этого возник пожар. Есть пострадавшие, сообщил глава ОВА Олег Кипер (подробнее).

5. Россия устроила один из самых больших ударов по гражданским в Покровске – фото и последствия. Оккупанты 24 июня усиленно атакуют населенные пункты Донецкой области. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил о погибших и десятках раненых в Покровске (подробнее).

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